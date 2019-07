L’ancien Premier ministre Ehoud a dévoilé le nom du parti qu’il a créé: « Israël Démocratique ». En annonçant le nom de son parti, il a déclaré: « Le 17 septembre les électeurs auront le choix « entre l’Etat d’Israël et ‘l’Etat-Netanyahou, entre d’un côté la destruction de la démocratie, de l’Etat de droit, du système judiciaire et de la police, de la stature étatique et de la solidarité et de l’autre un Etat juif et démocratique dont Israël a besoin. C’est le moment de l’espoir et du courage, de l’union et du retour d’Israël sur les rails ».

Dès dimanche, il lancera une campagne d’affichage dans tout le pays et il annoncera dans les prochains jours d’autres noms qui figureront sur sa liste. Pour l’instant, les sondages le situent autour du seuil d’éligibilité (ou d’inéligibilité…).

Photo Flash 90