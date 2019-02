Depuis de long mois, l’ancien Premier ministre Ehoud Barak lance des attaques au vitriol contre Binyamin Netanyahou, l’accusant notamment “de mettre en danger la démocratie, le système judiciaire et l’Etat de droit”.

Mais il a suffi d’une rumeur pour qu’Ehoud Barak se livre soudain à une attaque en règle contre l’une des institutions principales de l’Etat de droit: le conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit. Selon certaines informations qui ont filtré, ce dernier aurait l’intention de ne pas mettre en examen le Premier ministre dans le dossier 2000, qui concerne ses rencontres avec Noni Moses, propriétaire de Yediot Aharonot, et ceci contre l’avis de la police et du Parquet.

Il n’en fallait pas plus pour qu’Ehoud Barak quitte son uniforme de défenseur des institutions pour revêtir celui de procureur. Il a accusé le conseiller juridique du gouvernement de “faire volontairement traîner les dossiers concernant le Premier ministre”, et a demandé la création d’une commission d’enquête nationale. Mais il a surtout eu des mots très durs envers le conseiller juridique: “C’est un homme indigne, son attitude est une honte et un opprobre”. Des termes extrêmes que Binyamin Netanyahou n’a jamais employé envers les membres du système judiciaire.

Cette réaction d’Ehoud Barak laisse imaginer quelles seraient celles de la gauche au cas où le conseiller juridique décidait finalement de n’inculper le Premier ministre dans aucune des affaires le concernant.

Les preux défenseurs de l’Etat de droit changent vite de fusil d’épaule dès lors que les magistrats ne prennent pas les décisions qu’ils souhaitent.

Photo Flash 90