Je n’oublie pas le décret Crémieux, les écoles de l’Alliance, ce souffle de liberté apportée aux Juifs du Maghreb… Encore que les colons dans le bled n’y furent pas pour grand-chose. Au tableau général, je suis comme tout le monde en France, pas très fier de notre passé colonial. Un passé qui n’a pas commencé avec le soufflet du Dey ou la prise d’Abdel Khader, mais bien avant… Avant même Vercingétorix. Parce que les Philistins qui au XIIIe siècle avant (toujours avant), ont envahi Érets-Israël pour s’y installer, eh bien, ils venaient du Sud de l’Europe! D’où exactement? Té, je parie qu’y sont partis de Marseille! Ils ont défilé sur la Canebière, acclamés par une foule en liesse: « Sus aux Hébré », qu’ils gueulaient – avé l’accent, si te plaît. Les bidasses, eux, chantaient la Marseillaise – té fada, zallaient pas chanter « la Parisienne » à Marseille!, puis ils ont embarqué au Vieux Port. Au vieux Vieux port qui, longtemps, encore, résonnait des cris « Montjoie, Montjoie! » Encore que pour « Montjoie », je ne sais pas très bien. Peut-être bien que je confonds avec les colons qui partiront en Terre sainte vingt-deux siècles plus tard; mais que les Philistins furent les premiers colons en Palestine, c’est sûr. Même que c’est la revue « Science et Advence » qui l’écrit. Et comment on a fait pour le savoir? Par l’ADN, pardi!, prélevé sur les squelettes des Philistins, là où ils avaient installé leurs colonies, à Gaza, Gad, Ashkelon… Avant, on savait pas comment faire avec l’ADN ancienne. On risquait de tomber sur un os. Maintenant, on sait. Vous me direz que la France a demandé pardon pour sa politique coloniale et que les Philistins d’il y a trois millénaires et plus, on s’en fiche comme de l’an quarante. D’accord. Mais là où ça va grogner c’est du côté de Ramallah. « Nous les Palestiniens, on est les descendants des Philistins », qu’ils nous serinaient. Ils ont bonne mine aujourd’hui, de se choisir des ancêtres colons de Palestine.

Jacquot Grunewald

Photo: I, Rémih