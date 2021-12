Mahmoud Ezzat, l’un des plus hauts dirigeants des Frères musulmans en Egypte, a été condamné par un tribunal du Caire à une peine de prison à perpétuité pour « collaboration avec le Hamas et espionnage au profit du Hamas ». En 2015, Ezzat avait déjà condamné à perpétuité par contumace pour « assassinat de militaires et de représentants de l’Etat ». La confrérie des Frères musulmans a été interdite en Egypte et en 2013, elle a été décrétée « organisation terroriste ». Ce mouvement a des ramifications dans de nombreux pays où il est combattu soit soutenu (Turquie et Qatar). En Israël, il est présent et a pignon sur rue avec le Mouvement islamique arabe israélien dont la branche sud est représentée par le parti Ra’am de Mansour Abbas…

Photo Pixabay