L’ancien président égyptien Mohamed El-Mursi, membre des Frères Musulmans, est décédé lundi en pleine séance au tribunal. Selon la télévision officielle il aurait eu un malaise cardiaque à la fin de l’audience consacrée au dossier d’accusation d’espionnage et à ses liens avec le Hamas. Transporté à l’hopital, il y est décédé peu après. Dans les milieux des Frères Musulmans on accuse le pouvoir de maltraitance envers Mursi durant son incarcération, qui aurait provoqué une dégradation de son état de santé.

Mohamed El-Mursi avait été le premier président égyptien élu en Egypte. Il était arrivé au pouvoir en 2012, suite au Printemps arabe et la révolution de la Place Tah’rir qui avaient mis fin au pouvoir de Hosni Moubarak. Mursi avait été lui-même renversé un an plus tard lors d’un coup d’Etat militaire mené par le chef d’Etat-major général Abd El-Fatah A-Sissi, l’actuel président. Mohamed Mursi avait été emprisonné, jugé et condamné à mort, verdict finalement commué en peine de prison à vie. Parmi les chef d’accusation, « espionnage, incitation à la haine et collaboration avec organisations terroristes dont le Hamas et le Hezbollah ».

L’un des premiers à avoir réagi à la mort de l’ancien président égyptien a été le présisdent turc Recep Erdogan, proche des Frères Musulmans, qui a dressé son éloge et l’a qualifié de « shahid »!

En Israël, des centaines de nombreuses mosquées ont organisé des cérémonies de prières à la mémoire d’El-Mursi…

