Un événement très émouvant a eu lieu ce jeudi matin dans un parc de la localité d’Efrat, dans le Goush Etsion, en présence de plus de 3 500 personnes : un rouleau de la Torah a été intronisé à la mémoire de Lucy Dee et de ses filles Maya et Rina, qui ont été assassinées l’an dernier dans un attentat terroriste perpétré dans la vallée du Jourdain. Le Rav Leo Dee, mari de Lucy et père de Maya et Rina, a été invité avec sa famille à écrire les dernières lettres du Sefer Torah.

Depuis le début de l’année, des enfants des écoles d’Efrat ont suivi une formation sous la direction d’un Sofer Stam (scribe) pour participer à l’écriture du Sefer Torah : ils sont plus de 5 000 à avoir été associés à ce magnifique projet.

Le scribe, qui a été mobilisé à Gaza, a emporté avec lui le Sefer Tora et plusieurs lettres ont été écrites par des soldats pendant les combats.

Les écoliers d’Efrat ont ouvert la cérémonie par des chants avec le Hazan de Tsahal, Shai Abramson. À la fin de l’écriture du Sefer Tora, une procession a commencé pour escorter le rouleau de la Torah jusqu’à l’école Orot Etzion, accompagnée d’un orchestre.