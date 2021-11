Un charnier datant de la Deuxième guerre mondiale a été découvert à Novaya Burya près de St. Petersbourg (anct. Léningrad). Il contient les ossements de 1362 personnes dont une majorité d’enfants et de bébés. Ce charnier se trouve à 300 m de l’endroit où était situé le tristement célèbre camp de concentration de Vyritsa. Durant le siège de Léningrad, les SS utilisèrent le sang de ces détenus pour l’administrer aux soldats blessés. Les chercheurs supposent que les Allemands ont enterré leurs malheureuses victimes non loin de ce camp. Le siège de Léningrad débuta le 8 septembre 1941 et fut levé le 27 janvier 1944 avec la victoire des troupes soviétiques. Ce siège fit 1.8000.000 de morts dont plus d’un million de civils.

Photo Aileino / Pixabay

