Le Bitoua’h Leumi a publié des chiffres actualisés des victimes civiles de la guerre depuis le 7 octobre.

924 civils ont été assassinés le 7 octobre et dans les mois qui ont suivi.

Parmi eux 57 enfants: 5 avaient entre 0 et 3 ans, 6 entre 4 ans et 8 ans, 17 entre 9 et 12 ans et 29 entre 13 et 18 ans.

Que leur souvenir soit béni.