Selon le journal koweïti « Politika », citant des sources diplomatiques bien informées, une rencontre tripartite s’est déroulée entre les ambassadeurs des Etats-Unis, de France et d’Arabie saoudite afin d’envisager la manière d’aider l’armée libanaise renforcer son contrôle du Liban en perdition, et en d’autres mots, d’empêcher le Hezbollah et son suzerain iranien de faire main basse sur le pays du Cèdre. Paris et Washington ont l’intention d’envoyer des bâtiments de guerre vers les eaux libanaises afin de montrer leur présence aux côtés d’une armée libanaise qui subit de plus en plus d’ingérence de la part de l’organisation terroriste chiite.

Parallèlement, les Etats-Unis et la France veulent augmenter leurs pressions sur la classe politique libanais afin que se forme rapidement un nouveau gouvernement qui s’attaquera enfin aux problèmes endémiques qui frappent le pays et qui entreprendra les réformes de fond qui s’imposent pour mettre fin à la corruption et à l’incurie.

Pour l’instant, ce sont le Hezbollah et l’Iran qui profitent du pourrissement de la situation, et la population libanaise qui en fait les frais. Le contrôle du Liban fait partie de la stratégie à long terme du régime des ayatollahs pour former son axe chiite allant de Téhéran jusqu’à la Méditerranée et renforcer encore davantage sa menace sur Israël.

