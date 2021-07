L’association juridique israélienne Shurat HaDin a inscrit le nom de « Ben&Jerry’s en Judée-Samarie » au registre d’enregistrement des sociétés afin de pouvoir vendre les glaces de cette marque dans ces territoires. Dans une lettre adressée au groupe Unilever, propriétaire de Ben&Jerry’s, la présidente de l’association, Nitzana Darshan-Leitner, explique que la loi américaine stipule qu’une compagnie ne peut plus protéger l’une de ses marques dès le moment où elle a décidé de ne plus commercialiser un produit de cette marque dans un territoire donné.

Dès lors, explique la juriste internationale, Shurat Hadin pourra devenir propriétaire légitime de la marque Ben&Jerry’s pour la Judée-Samarie et Unilever ne pourra plus contester l’utilisation de cette marque par autrui dans ces territoires. Nitzana Darshan-Leitner explique : « C’est notre nouvelle politique et notre nouvelle arme contre le BDS car ils vont voir que nous pouvons prendre le contrôle des marques et leurs droits pour les territoires qu’ils veulent boycotter. Ben&Jerry’s vont regretter le jour où ils ont décidé de boycotter Israël ».

Photo association Shurat HaDin