Le ministère de l’Education nationale israélien publie les résultats d’une étude commandée par la ministre Yifat Shasha Bitton.

Il s’agit de rendre compte du nombre d’enseignants en Israël par rapport au nombre d’élèves. Et les résultats sont inquiétants puisqu’il manque plus de 6000 enseignants de la maternelle jusqu’à la Terminale.

C’est dans le domaine de l’enseignement primaire que la pénurie est la plus importante avec un manque de plus de 2500 instituteurs.

On se souvient que la fin de l’année scolaire avait été marquée par une grève générale des enseignants dans les écoles maternelles et primaires. Ils réclamaient un salaire plus élevé, à la mesure de leur investissement et de l’importance de leur profession. En fond se trouvait aussi la question des effectifs. La secrétaire générale du syndicat des instituteurs, Yaffa Ben David, tire la sonnette d’alarme depuis plusieurs mois.

Ce qui se profile est l’une des angoisses des parents: la rentrée scolaire pourrait ne pas avoir lieu le 1er septembre, faute d’effectifs suffisants.

La ministre de l’Education nationale, Yifat Shasha Bitton, a donc commandé cet état des lieux afin de commencer à prendre les mesures qui s’imposent.

Les chiffres montrent indiscutablement que nous sommes face à une grave crise de personnel qui s’est accentuée ces dernières années et qui met en péril l’avenir du système scolaire, a déclaré Shasha Bitton.

Pour l’heure, certains insituteurs se sont déjà vus demander de prendre en charge deux classes au lieu d’une, ce qui, selon eux, nuira forcément à la qualité de l’enseignement et de l’attention portée aux enfants. Le ministère de l’Education se contente, pour le moment, de demander aux directeurs d’école de faire preuve de créativité.