La représentante d’Israël à l’Eurovision, Eden Golan, a publié aujourd’hui sur son compte Instagram, une photo qui selon elle symbolise son séjour à Malmö sous haute protection pendant l’Eurovision.

On la voit avec une perruque et des lunettes et elle explique que quand elle sortait dehors, elle était obligée de se déguiser pour ne pas être reconnue afin d’éviter toute éventuelle agression contre elle.

Elle écrit: ”Cela fait exactement 2 mois depuis le concours Eurovision de la chanson, et alors que je parcourais la ma galerie photos l’autre soir, je suis tombée sur cette photo et j’avais vraiment envie de la partager avec vous. Sur le moment, je trouvais ça drôle mais je ne réalisais pas à quel point c’était effrayant et dangereux. Beaucoup de gens savent que nous étions entourés de la meilleure sécurité mais ne savaient rien de ces moments où j’ai dû me déguiser pour le peu de temps que nous avons passé à l’extérieur de l’hôtel. C’est triste que nous soyons revenus à une époque où une femme juive israélienne doit cacher une partie de son identité pour éviter d’être agressée. C’est réellement un moment que je n’oublierai jamais de ma vie. Je sais que des jours meilleurs nous attendent. Je prie chaque jour pour qu’ils arrivent. Nous n’oublierons jamais ce que nous avons subi mais j’espère que nous serons renforcés et unis”.