Eytan Gonen, le père de Romi, qui doit être libéré des geôles du Hamas dans quelques heures, a été interrogé sur la chaine Kan 11 après avoir reçu la nouvelle que sa fille figurait dans les otages libérés aujourd’hui.

Il a commencé son intervention par la bénédiction »Shéé’héyanou » – »Beni sois-Tu Dieu, notre Maitre, Roi du Monde qui nous a maintenus en vie, nous a soutenus et nous a permis d’arriver à cet instant ».

Eytan Gonen a ensuite ajouté: »Nous avons attendu ce moment depuis plus de 11000 heures, 471 jours et dans moins de 24 heures nous allons serrer Romi dans les bras, enfin. Je ne peux pas décrire l’émotion, c’est comme une naissance qu’on attend depuis si longtemps. L’émotion est à son comble, le peuple d’Israël attend Romi et tous les autres otages ».

Romi, 24 ans, a été enlevée par les terroristes du Hamas le 7 octobre du festival Nova.