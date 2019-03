C’est la chanson “Home”, qui représentera Israël au concours Eurovision de la chanson à Tel Aviv en mai 2019, elle sera interprétée par Kobi Marimi…..Détails et Vidéo…….

Kobi Marimi, lauréat de la sixième saison du concours télévisé “Hakohav Haba” (Étoile montante), diffusé sur la chaîne 12, a été choisi pour représenter Israël cette année au 64e concours Eurovision de la chanson.

La chanson “Home” a été écrite et composée par Inbar Weitzman, un chanteur et compositeur de 27 ans originaire de Tel Aviv, et par Ohad Shragai, un chanteur et compositeur âgé de 36 ans de Tel Aviv également.

Après que la chanson ait été rendue publique, Kobi a déclaré: “Je suis enthousiaste et fier de représenter mon pays ici à la maison. La chanson parle de l’autonomisation et de la foi personnelle, un sujet très proche de moi et je crois que tout le monde pourra s’y connecter comme moi”.



Source Koide9enisrael