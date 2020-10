L’Administration fiscale a annoncé qu’entre les mois de mars et septembre 2020, plus de 55.000 dossiers de créations d’entreprises ont été déposées. Il s’agit certes d’une baisse de 23,4% par rapport à la même période en 2019 (71.873) mais au vu de la crise économique engendrée par le Corona, il s’agit d’une donnée très encourageante. Il s’agit essentiellement de petites entreprises dans des domaines adaptés à la crise actuelle : coursiers, transports et divers métiers pouvant s’exercer depuis la maison. Beaucoup parmi ceux qui ont créé leur propre entreprise sont des salariés qui ont été licenciés à cause de la crise ou des employés en situation de congé sans solde mais qui ne voulaient plus dépendre de leurs employeurs.

Photo Pixabay