Le gouvernement a entériné lundi soir le plan élaboré par le Premier ministre et le ministre des Finances Israël Katz visant à permettre de débloquer des budgets immédiats à destination des salariés, indlpendants et des entrepreneurs qui seront touchés par le confinement généralisé. Il s’agit d’un plan d’un montant de 10,5 millions de shekels. De même, le gouvernement a adopté la baisse des salaires de 10% pour le Premier ministre, ministres et députés.

Le Premier ministre a déclaré : « Nous avons proposé un nouveau plan économique, en plus du filet de sécurité qui fonctionnera jusqu’en juin 2021. Nous avons décidé des aides supplémentaires pour le maintien des emplois, l’élargissement des prêts bancaires garantis par l’Etat, l’octroi de gratufications pour assurer les frais fixes des entreprises ayant subi une baisse du chiffre d’affaires de 25% au moins etc. »

Le ministre des Finances Israël Katz : « Le gouvernement a adopté aujourd’hui le renforcement et l’élargissement du filet de sécurité économique que nous avons étendu et qui fonctionne bien et aide la population. Après la décision du confinement général, nous avons décidé de renforcer et élargir ce filet avec de nouvelles mesures économiques. Nous continuerons à être à l’écoute des difficultés des gens et nous trouverons des solutions rapides pour les entreprises, les salariés et les indépendants. »

