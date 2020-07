Le conseil des ministres a adopté dimanche la première partie du plan économique annoncé jeudi soir par le Premier ministre et le ministre des Finances. Afin que l’argent promis pour les mesures immédiates arrive le plus rapidement possible dans les comptes en banque des bénéficiaires, le gouvernement a décidé que le processus de mise en oeuvre du plan commence dès son adoption. En principe, toutes les sommes promises devraient être versées dans les jours qui viennent. Le ministre des Finances a été chargé de l’application de toutes les autres aides qui s’étaleront sur une année dans le cadre du « filet de sécurité » promis par le Premier ministre.

En début de conseil des ministres Binyamin Netanyahou a dit: « Jeudi, j’ai annoncé avec le ministre des Finances la création d’un filet de sécurité économique pour l’année qui vient. Nous présentons aujourd’hui au gouvernement la première étape, avec des avances immédiates pour les indépendants et chefs d’entreprises. Cette aide est totalement indépendante d’une quelconque législation et sa mise en oeuvre démarre dès aujourd’hui. Je demande aux responsables de l’Administration fiscale de nous faire un rapport pour nous dire comment cela va s’effectuer et je suivrai personnellement l’affaire pour que tout se passe le plus rapidement possible. Lundi, nous amènerons devant le gouvernement la seconde partie du plan qui sera ensuite proposée à la Knesset en procédure accélérée avec, je l’espère, le soutien de toute la coalition. Ce plan apportera de la visibilité et de la sécurité aux salariés, aux indépendants et aux entreprises pour les douze mois à venir, avec de l’argent qui arrivera directement à la banque ».

Le Premier ministre a également révélé s’être entretenu vendredi avec des chefs et représentants d’entreprises qui lui ont fait part de leur craintes de voir des gens ou des catégorises de professionnels « tomber entre deux chaises ». Pour pallier à cela et aussi favoriser le dialogue, il a alors annoncé la création d’un forum et de tables-rondes réguliers avec des indépendants et chefs d’entreprises afin de trouver des solutions à ce risque. Binyamin Netanyahou a insisté sur la nécessité de collaboration entre tous les acteurs afin que ce plan réussisse.

Il a conclu : « Nous pouvons vaincre le Corona ou du moins amener Israël vers une vitesse de croisière économique et sanitaire qui nous permettra de passer cette année de manière satisfaisante. C’est notre objectif et ce que nous adoptons aujourd’hui est un premier pas ».

Photo Marc-Israël Sellem / POOL