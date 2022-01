Le ministère des Finances a publié lundi le chiffre du déficit budgétaire pour l’année 2021 qui s’élève à 4,5% du Produit intérieur brut. Les analystes du ministère expliquent que la réouverture de l’économie après les confinement dus aux premières vagues du Corona a entraîné un ruée des consommateurs vers les centres commerciaux et les supermarchés. Cette frénésie d’achats a « rempli les caisses » des commerçants, et par ricochet, ceux de l’Administration fiscale, ce qui a ramené le chiffre du déficit de l’Etat vers un chiffre plus réaliste. Un déficit « normal » devrait se situer autour de 3%.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90