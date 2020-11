Standars & Poor’s, l’une des trois principales sociétés de notation boursières au monde a confirmé le classement AA- qu’elle avait attribué à Israël l’an passé. Le classement AA- équivaut au 4e rang sur 20 établi par cette société et qui est qualifié « d’économie de bonne qualité » . Il s’agit d’un satisfecit pour la gestion de l’économie israélienne en plein crise du Corona, alors qu’on se serait attendu à une rétrogradation. Dans leur annonce, les experts de S&P saluent notamment une économie « riche et solide » et des comptes extérieurs forts résultant d’une politique monétaire souple. Les deux points faibles étant une dette relativement élevée et des risques dus à la situation géopolitique.

Le Premier ministre a salué cette décision : Il s’agit d’une nouvelle marque impressionnante de de confiance dans la politique économique que nous menons. S&P maintient le haut niveau de notation alors que nous traversons une crise mondiale, et alors qu’elle rabaisse cette notation à d’autres pays parmi les plus développés. Nous continuerons à diriger l’économie israélienne avec responsabilité et nous viendrons en aide aux commerces, aux entreprises, aux indépendants, aux salariés et à tous ceux qui sont touchés par le crise du Corona ».

Le niveau de notation financière d’une pays est très important car il est un signe de la confiance que représente son économie face à des investisseurs étrangers mais aussi pour pouvoir emprunter sur les marchés internationaux dans des conditions optimales. Les deux autres sociétés sont Moody’s et Fitch, américaines également.

Photos Wikistrike