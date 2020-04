Après des heures de concertations entre tous les acteurs ministériels, médicaux et institutionnels sur la question d’une relance de l’activité économique, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a adopté la proposition de Naftali Benett qui est sensiblement la même que celle de Meïr Ben-Shabbat, conseiller à la Sécurité nationale: réouverture progressive de l’activité économique (commerce, industrie et services) dès dimanche sous conditions de respect strict des limitations exigées par le ministère de la Santé qui seront encore reprécisées samedi soir concernant la désinfection, la distanciation entre les personnes, les vérifications de la température, le port de masques et de gants, les tests de dépistage etc. Les contrevenants – employés comme employeurs – seront très sévèrement sanctionnés. Les centres commerciaux, les marchés ou les entreprises qui nécessitent des contacts physiques humains ne sont pas encore concernés. Les personnes de plus de 65 ans ou ayant des antécédents médicaux devront encore rester chez elles et continueront à percevoir les allocations-chômage.

Ce retour se fera par étapes et en fonction des branches d’activités en fonction d’un projet-pilote qui sera finalisé d’ici dimanche par le ministère des Finances.

Le rayon de mouvement des personnes qui ne retournent pas encore au travail sera agrandi de 100 m à 500 m de leur domicile.

A cette réunion assistaient une trentaine de personnes (pas toutes présentes physiquement), dont huit ministres, le conseiller à la Sécurité nationale, des directeurs-généraux de ministères, des représentants du Premier ministre le Gouverneur de la Banque d’Israël et des spécialistes médicaux.

Ayelet Shaked a félicité cette décision gouvernementale: « Le bons sens l’a emporté, il s’agit d’une bonne décision pour l’Etat d’Israël »

Photo Emile Silman / Flash 90