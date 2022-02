Dans les partis Avoda, Meretz et Bleu-Blanc ont exprime à voix haute une gêne voire une opposition face au plan économique et financier d’Avigdor Lieberman pour conjurer la hausse des prix et aider les branches professionnelles touchées par le Corona. Selon certaines informations, ces trois partis agissent en coulisses pour faire échouer le plan du ministre des Finances s’il n’est pas remanié.

Après les images de la séance de la commission de l’Economie où une femme qui exposait ses difficultés s’est mise à pleurer face à un ministre des Finances impassible buvant son café, le président de la commission Michaël Bitton (Bleu-Blanc) a réagi : « Je demande une amélioration du plan économique qui a été présenté. La majorité de l’argent devrait aller vers ceux qui touche des bas salaires. Je suis content qu’Avigdor Lieberman ait assisté à la séance durant une heure et demi et a écouté avec patience les dizaines de professionnels et les trente députés qui sont soucieux de la situation de l’économie. D’ici deux semaines il présentera un filet de sécurité pour les entreprises ».

Le ministre des Finances n’est pas impressionné par la fronde de ses collègues de la coalition : « Tout comme j’ai soutenu mes collègues du gouvernement, j’attend d’eux qu’ils me soutiennent. Mais même sans leur soutien, on se débrouillera. Je ne bougerai pas d’un millimètre de mon plan et je continuerai à diriger l’économie de manière responsable ». Concernant les tentatives de faire échouer son plan, Avigdor Lieberman a dit : « En fait, je mérite le prix Nobel de la paix pour avoir réussi à réunifier Lapid, Gantz et Michaeli. J’ai donc renforcé la coalition. Je prends mes décision sur une base professionnelle et non en fonction d’intérêts électoraux, de pressions ou de titres dans la presse. La politique économique que je mène depuis huit mois a fait ses preuves. D’ici la fin du mois je publierai des mesures supplémentaires pour lutter contre la cherté de la vie ».

Photo Meïr Vaknin/ Flash 90