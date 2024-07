Après les nombreuses plaintes déposées contre un jury du 18e arrondissement de Paris au grand oral du bac pour discrimination à l’encontre d’élèves de l’école juive Yavné, la ministre française de l’Education nationale, Nicole Belloubet, a ordonné l’ouverture d’une enquête administrative.

Le but était de démontrer si oui ou non, les élèves de Yavné, qui ont eu des notes anormalement basses par rapport à leur niveau, ont été discriminés par le jury en raison de leur religion ou de leur appartenance à une école juive.

Au bout de moins de 24 heures, l’enquête a conclu à une absence de toute discrimination à l’encontre de ces élèves.

“Ces éléments ne permettent pas de conclure que les élèves du lycée Yabné auraient subi une quelconque discrimination à raison de leur religion supposée ou de leur établissement d’origine. Si certaines élèves ont pu connaître des notes plus faibles à cette épreuve très spécifique du Grand oral qu’à celles d’autres épreuves écrites dans les mêmes matières, rien n’établit que ces notes attribuées par un jury souverain l’auraient été pour des raisons autres que la maîtrise ou l’absence de maîtrise de cet exercice par ces élèves”, selon les conclusions de l’enquête rapportées par Bfm TV.

“La situation de quatre élèves a été évoquée, mais 18 autres ont également passé l’épreuve avec le même jury, en obtenant des notes parfois excellentes”, souligne l’enquête. “L’analyse des résultats des candidats notés par ce jury, en comparant les élèves issus de Yabné et les autres élèves, ne révèle aucune distorsion de notation. La distribution des notes, plus étendue, ne permet pas d’observer une différence de traitement globale entre les élèves de Yabné et les autres”.

Julien Dray, ancien député PS, reste sceptique après la publication de ces conclusions: ”L’Education nationale se moque du monde. En 24h elle nous dit : « on a vérifié, tout est normal » ?! C’est une honte digne des grandes lâchetés administratives de ce pays… une longue histoire !”.