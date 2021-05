2 morts, 8 blessés, dont 2 dans un état critique Le silence de la matinée a été remplacé par des barrages incessants d’obus de mortier – et l’un d’eux a frappé un terrain agricole et fait de nombreuses victimes: selon MDA, dix ont été blessés et quatre d’entre eux sont gravement blessés et gravement blessés. Dans le même temps: Tsahal a éliminé une escouade antichar, a frappé 12 maisons de commandants supérieurs par jour et a attaqué des positions de lancement.

Auparavant, un soldat de 19 ans avait été légèrement blessé par des éclats d’obus près du passage d’Erez. Le soldat, qui a aidé à amener les marchandises dans la bande de Gaza, a été emmené à l’hôpital de Barzilai en pleine conscience.