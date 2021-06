La réunion entre le chef du Hamas à Gaza Yahia Sinwar et l’émissaire de l’Onu pour le Proche-Orient Tor Wennelsand s’est soldée par un échec total. Cet entretien destiné à avancer sur le dossier d’une nouvelle trêve entre le Hamas et Israël a été qualifié de « mauvais » par le chef terroriste. Ce dernier a ensuite donné un point de presse lors duquel il accusé Israël…de se livrer à un chantage envers le Hamas à cause de la situation humanitaire dans la bande de Gaza ! Sinwar a annoncé que les dirigeants des différentes factions se réuniront dans les heures qui viennent pour envisager la suite des événements.

Dimanche, Yahia Sinwar s’était laissé aller à des menaces en annonçant la « libération prochaine de Jérusalem au moyen de centaines de missiles sur Tel-Aviv »!

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90