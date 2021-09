Echanges de tirs entre soldats et terroristes

Lors d’une opération conjointe d’unités d’élite de Tsahal près de Jenine et de Ramallah, des affrontements ont eu lieu avec des échanges de tirs. Des terroristes ont ouvert le feu en direction de nos soldats en plusieurs endroits, et quatre d’entre eux ont été éliminés, dont un à Burqin près de Jénine et trois à Kabtiya près de Ramallah. Le porte-parole de Tsahal a indiqué que cette opération visait à porter un coup sérieux à des cellules du Hamas en Judée-Samarie et à appréhender des terroristes recherchés par l’armée depuis longtemps. A Tsahal ont estime que le Hamas et le Jihad Islamique pourraient reprendre les tirs de roquettes.

Vidéo :

#شاهد| قوات الاحتلال تحاصر منزلاً في بلدة برقين قرب جنين وسط اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة. pic.twitter.com/RBr0HNtRHB — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 26, 2021

Photo porte-parole Tsahal