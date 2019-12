Abdallah ben Zayed ben al-Nahyane, ministre des Affaires étrangères des Emirats arabes unis a publié samedi sur Twitter l’article qu’il avait fait paraître dans le magazine britannique Spectator dans lequel il appelait à une normalisation des relations entre les pays arabes et Israël et confirmait l’existence d’une alliance de certains pays arabes sunnites avec Israël face à l’Iran. Le titre de l’article était éloquent: « Une réforme de l’islam: une alliance israélo-arabe se tisse au Moyen-Orient ». Son article était accompagné d’une photo du Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou.

Il s’agit d’une rare confirmation officielle quant aux liens qui se sont tissés ces dernières années entre les Etats du Golfe, Bahreïn, l’Arabie saoudite et Israël. Ces liens sont devenus de moins en moins officieux au fur et à mesure que grandit la menace iranienne contre ces pays et du besoin des pays arabes de s’appuyer sur un allié solide et fiable dans la région: Israël!

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou s’est empressé de réagir de manière sobre en publiant cet article sur sa page Facebook avec sa photo.

Le ministre israélien des Affaires étrangères Israël Katz a lui-aussi réagi à ce twitt et a écrit: « Merci à vous, Abdallah ben Zayed. Il est maintenant temps d’avancer vers un accord de non-belligérance mutuelle entre Israël et les pays du Golfe ».

Une alliance désirée par les Etats-Unis

Au mois d’août dernier, le Wall Street Journal avait publié un article décrivant les relations ‘secrètes’ suscitées par Washington entre Israël et les pays du Golfs dans le cadre du plan stratégique américain de créer un front américano-israélo-arabe face à l’Iran par l’entremise de Brian Hook, conseiller spécial du président Trump pour l’Iran.

Le rôle important du Mossad

En Israël, celui qui est responsable des liens secrets entre Israël et les pays du Golfe est Yossi Cohen, le directeur du Mossad et qui est en contact depuis des années avec des officiels d’Arabie saoudite et d’autres pays arabes de la région. Autre révélation de taille, selon Haïm Tomer, ancien chef de département international au Mossad a indiqué que des relations secrètes entre Israël et les pays du Golfe existent depuis une quarantaine d’années déjà mais qu’elles ont connu un essor particulier ces dernières années au vu de l’évolution de la situation régionale.

Des Etats arabes sous pression

Le professeur Uzi Rabi, directeur du Centre Moshé Dayan pour les Etudes du Moyen-Orient et d’Afrique explique que ce rapprochement israélo-arabe ainsi que la prodigieuse aide israélienne aux pays du Golfe sont devenus de moins en moins secrets du fait de la grande tension que vivent les pays du Golfe face à la menace iranienne. Cette menace sérieuse a permis selon lui de briser des tabous et des barrières qui existaient durant des années entre ces Etats et Israël. La coopération entre ces pays musulmans et le seul Etat non-musulman de la région…face à une autre puissance musulmane est un fait nouveau dans le paysage moyen-oriental.