Emmanuel Macron a inauguré hier soir à Paris le nouveau Centre européen du judaïsme (CEJ), vaste ensemble culturel et religieux qui se veut un « lieu d’échanges » et une « vitrine du judaïsme européen« .

Lors de son discours d’inauguration, le Président de la République a déclaré :

« Au moment où l’antisémitisme resurgit, résister ça n’est pas uniquement protéger ou répondre, mais c’est surtout convertir les cœurs et les esprits, c’est ce qui se fait ici, dans ce centre, » a déclaré Emmanuel Macron.

Voir un extrait du discours d’Emmanuel Macron : cliquez ici

A la question posée par i24NEWS : « Est-ce que ce soir vous dites aux Juifs français de ne pas faire leur Alya et de rester en France? », Emmanuel Macron répond :

« Non, je respecte chacun. Je dis aux Juifs de France qu’ils ont leur place en France, qu’ils y sont aimés et qu’ils ont une histoire ancrée dans la République. Leur départ est amputation dans ce qu’est la République, dans son histoire, dans ses valeurs. »

Voir l’interview : cliquez ici