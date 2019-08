Dvir Shnerb, très gravement blessé dans l’attentat à la source Dany s’est réveillé et a pu communiquer avec son père hospitalisé non loin de lui. Ce dernier lui a alors appris la terrible nouvelle de la mort de sa petite soeur Rina hy »d, tuée lors de l’explosion de l’engin piégé. « Ce fut un moment extrêmement émouvant et nous avons beaucoup pleure ensemble », raconte le rav Eitan Shnerb, qui a sans doute sauvé la vie de son fils en lui faisant un garrot avec son ‘tsitsit’, après avoir constaté qu’il n’y avait plus rien à faire pour Rina hy »d. .

« Je ne peux pas imaginer un monde où Rina n’est plus là », a dit Dvir, très attaché à sa soeur.

Samedi soir, Shira Shnerb, la maman, s’est rendue à l’hôpital pour voir pour la première fois son mari et son fils depuis l’attentat. Le gendre, Avihaï Levanoni, a expliqué que toute la journée de shabbat a été consacrée à parler de Rina hy »d, de ses qualités et de sa personnalité si attachante. La famille est très forte grâce à sa foi immense et à la solidarité et l’aide exprimées par de très nombreuses personnes, proches comme lointaines. Mais elle ne mesure pas encore l’ampleur de la catastrophe qui vient de la frapper avec la perte de cette jeune fille pleine de joie de vivre.

Photos famille