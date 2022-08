Après toute une série de graves accidents survenus sur les routes de Judée-Samarie, qui ont coûté la vie à plusieurs personnes, dont des enfants, les habitants et les responsables politiques de ces régions ont manifesté pour réclamer plus de sanctions contre les délinquants routiers. La lutte avait été relayée au niveau politique par la députée Orit Struck (Hatsionout Hadatit) et par le Président du conseil régional du Binyamin, Israël Gantz.

Ils ont été entendus. Le général Yehouda Fuchs a signé un arrêté donnant plus de pouvoirs aux policiers pour punir les infractions routières. Ils pourront même plus facilement confisquer le véhicule y compris si le conducteur n’est pas le propriétaire de la voiture. Cette confiscation pourra avoir lieu si le propriétaire du véhicule ou son (sa) conjoint(e) n’a pas payé les précédentes contraventions reçues. Ce sera également possible si le chauffeur qui s’est rendu coupable de l’infraction ou son (sa) conjointe n’est pas le propriétaire du véhicule.

L’un des arguments avancés par les habitants de Judée-Samarie était que les contraventions n’effraient pas les conducteurs palestiniens puisqu’ils se débrouillent toujours pour ne pas les payer. Cette nouvelle règle devrait réinstaurer une certaine discipline en dissuadant les conducteurs pris en faute de récidiver.

Par ailleurs, des infractions routières comme celle de brûler un feu rouge ou d’effectuer un demi-tour interdit sur route pourront aussi être des motifs de confiscation du véhicule, ce qui n’était pas le cas jusqu’à maintenant sur les routes de Judée-Samarie.

D’autres mesures devraient être prises dans les prochains temps dans la direction d’un contrôle plus strict des routes de ces régions.