Nous traversons une semaine extrêmement chargée d’actualité sur tous les fronts, avec notamment la publication d’un rapport accablant d’Amnesty International qui accuse Israël de commettre un génocide à Gaza mais aussi des développements majeurs en Syrie.

Tout ceci n’est pas une surprise. Nous ne nous attendions pas à autre chose de la part d’Amnesty International. Cette organisation s’est discréditée elle-même depuis de longues années principalement autour de la question israélienne avec un parti pris et une partialité outrancière mais aussi, nous nous en souvenons, tout récemment, je crois que c’était en 2022, autour de la publication d’un rapport très controversé sur le conflit ukrainien. L’organisation dont le fonctionnement et surtout les sources de financement restent à ce jour particulièrement opaques avait alors affronté une crise interne majeure avec la démission de nombreux responsables de haut niveau dans plusieurs antennes en Europe et en Amérique du Nord.

Déjà dans ce rapport Amnesty accusait sans fondement l’Ukraine de mettre en danger la population civile dans les zones de conflits sans aucune référence aux attaques meurtrières des forces russes dont certaines sont délibérément dirigées vers les civils ukrainiens.

Eh bien c’est un peu la même chose pour ce rapport qui porte lui aussi cette accusation mensongère de génocide à Gaza, un rapport qui perd absolument tout crédit dans ses premières lignes puisqu’il “oublie” – le terme est évidemment dérisoire au regard du sujet – de mentionner les massacres génocidaires du Hamas le 7 octobre. Je cite l’introduction du rapport : “le 7 octobre 2023 Israël a lancé une offensive militaire d’une ampleur, d’une portée et d’une durée sans précédent sur la Bande de Gaza occupée”. Dois-je rappeler ce qui s’est passé réellement le 7 octobre 2023?

Dois-je rappeler que c’est le Hamas qui a lancé ce jour “une offensive terroriste d’une ampleur, d’une portée et d’une durée sans précédent” contre les populations civiles frontalières ?

Dois-je rappeler que ces massacres correspondent mot pour mot aux objectifs du Hamas qui appelle sans ambages ni aucune pudeur “les musulmans à tuer les juifs” ?

Dois -je aussi rappeler que la Bande de Gaza n’est pas occupée par Israël depuis près de 20 ans au moins ?

Aucun conflit armé, particulièrement aucun conflit urbain depuis la seconde guerre mondiale n’a entraîné aussi peu de victimes collatérales que le conflit à Gaza. Même les chiffres discutables et invérifiables publiés par le Hamas lui-même le prouvent.

Il n’y a pas de génocide à Gaza.

Pour ce qui est de la Syrie, là aussi il n’y a pas de génocide mais surtout Israël devrait être félicité pour avoir empêché un génocide.

Qui a vraiment remarqué que dès le début de l’avancée des rebelles et de la chute qui s’annonçait du régime de Bachar El Assad, Israël s’est empressé de bombarder les usines d’armes chimiques à Damas et Deraa ?

C’est sans aucun doute cette intervention qui a privé le dictateur de Damas de recourir à ces armes de destruction massive, comme il l’a déjà fait à de très nombreuses reprises, notamment depuis le début de la guerre civile dans son pays, qui auraient peut-être pu lui donner un sursis de plus pour se maintenir au pouvoir.

Disons le haut et fort:

Alors que dans la nuit du samedi 5 décembre à New York le REPRÉSENTANT PERMANENT DE LA FRANCE AUPRÈS DES NATIONS UNIES, l’Ambassadeur NICOLAS DE RIVIÈRE exhortait le régime syrien devant le CONSEIL DE SÉCURITÉ, je le cite ” à s’abstenir de toute utilisation d’armes chimiques, dans le contexte des développements militaires en cours dans le nord-ouest syrien”, Israël lui a décidé d’agir.

Il a privé Bachar El Assad de cette terrible tentation. Ce qui a sans doute précipité sa décision de fuir.

Voilà comment Israël a contribué à empêcher un nouveau génocide de civils en Syrie.

De cela, nous n’en entendrons certainement pas parler.

Daniel Saada était ambassadeur d’Israël en France