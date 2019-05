Yaïr Lapid a créé la surprise mardi matin en refusant de confirmer que c’est Benny Gantz qui mènera la liste Bleu-Blanc en cas de nouvelles élections et qu’il restera lui son n°2. « Nous n’avons pas encore tenu des discussions sur la question de qui mènera tout cela », a-t-il dit sur Galei Tsahal. Sur l’insistance du journaliste qui lui demandait s’il remettait ainsi en question le leadership de Benny Gantz, Lapid a répondu: « Nous allons en discuter. Lorsque la question se posera, nous en parlerons ».

Par ailleurs, une altercation a eu lieu lundi lors de la séance hebdomadaire de la liste Bleu-Blanc, à propos de la présence d’Ayaman Oudeh, président de Hadash, à la manifestation anti-Netanyahou samedi soir à Tel-Aviv. L’absence de deux députés de l’aile droite de la liste, Tsvi Hauser et Yoaz Hendel a été remarquée. Lors de la séance, Tsvi Hauser s’est énervé contre Yaïr Lapid, lui rappelant qu’il lui avait été promis qu’Ayman Oudeh et les partis arabes ne seraient pas invités à cette manifestation. « Vous n’avez pas à me donner des leçons de morale, lui a sèchement répondu Yaïr Lapid.

Le matin même, le n°5 du parti Avi Nisenkorn avait démenti toutes tensions ou frictions au sein de cette liste quadricéphale, déclarant « que tout va très bien » et que « toute le monde travaille dans la coordination et l’harmonie »…

Photo Flash 90