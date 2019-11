Rien ne prépare le lecteur à l’énorme surprise du premier verset de notre Parasha : » Dieu dit à Avram va-t’en ».

Mais qui est cet Avram pour mériter une telle révélation prophétique ? Que savons-nous de lui ? Rien, ou si peu.

On nous a bien communiqué son nom, celui de sa femme, de son neveu, son lieu de naissance mais c’est à peu près tout. Un peu léger quand même comme infos pour présenter celui qui sera à l’origine de la plus grande révolution de l’histoire biblique (et probablement de l’Histoire tout court) !

Qu’a-t-il donc fait jusqu’à 75 ans l’âge où il reçut l’ordre de départ ? La Torah ne dira pas un mot sur ses éventuels mérites, son caractère, ses qualités ou ses défauts ! Même pour Noah’ le verset avait dit que c’était un »tsadik dans sa génération ».

Comment expliquer cet étonnant silence ? (Il est vrai que les midrashim tentent de compléter ce vide et nous parlent de sa jeunesse, mais ça n’explique pas pourquoi la Torah, elle, a choisi de ne rien dévoiler).

Inconditionnelle

Première explication ; si la Torah avait révélé les mérites du patriarche, nous aurions pu croire que ce sont eux qui sont à l’origine de son élection. Pire : que celle-ci leur est conditionnée et qu’elle est donc réversible. Cela aurait pu signifier que tant qu’Avraham est fidèle à lui-même, l’élection est maintenue mais si malheureusement, lui (ou ses enfants) change(nt) de conduite, l’alliance serait annulée. Or l’Alliance avec Israël ne saurait être remise en cause. Elle est inconditionnelle !

Pour l’avenir

La deuxième explication de ce curieux silence c’est qu’il nous évite une grave erreur d’appréciation. Avraham, et plus tard Israël, n’ont pas été choisis à cause de leurs mérites passés mais pour leur capacité et leur courage à répondre présents et à accomplir leur mission future, même au prix d’énormes difficultés. Comme le dira Rashi dans le livre de Chémot, lors de la révélation du Buisson Ardent en éclairant ainsi le dialogue entre Dieu et Moïse : » Quant à ta question (que toi, Moïse, tu me poses) : qu’ont-ils fait pour mériter de sortir d’Egypte, voici ma réponse ; un grand destin les attend puisque vous me servirez plus tard sur cette même montagne ».

Et si encore aujourd’hui l’histoire du peuple juif est à l’évidence placée sous la protection divine et le regard bienveillant de Celui qui s’adressa à Avraham il y a si longtemps, ce n’est pas parce que nous le méritons, mais bien parce que nous avons encore de grandes choses à accomplir et que Dieu sait que nous en sommes capables !

Bienvenue

C’est parce qu’elles sont conscientes, peut-être intuitivement, que ces grandes choses ne peuvent être accomplies qu’en Erets Israël, au milieu du peuple juif vivant l’histoire du grand retour des exilés que, cette année encore, et pour la 25e fois consécutive, de courageuses jeunes filles viennent de nous rejoindre à hemdat hadarom.

Hemdat qui célèbrera en effet cette année son 25e anniversaire (!) mais nous aurons encore l’occasion d’en parler dans ces colonnes.

En attendant tous nos vœux de bienvenue à: Eva, Carla A, Yohanna, Anna, Hadassa, Carla B , Malka, Tsipora, Kim, Yoheved, Ilana, Mayana, Edene, Shany, Gabriella, Lisa H, Beila, Lisa M et Victoria.

Brouhot habaot et behatslaha!

Elie Kling , directeur de hemdat hadarom

Klingelie@gmail.com