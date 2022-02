La Cour suprême israélienne doit statuer aujourd’hui sur une plainte déposée par des associations laïques et des parents de soldats demandant l’annulation de l’interdiction de rentrer du ‘hametz dans les bases de l’armée pendant Pessa’h. Pour les plaignants, le fait que l’armée ne fournisse que des repas cacher lepessa’h ne doit pas empêcher les soldats laïcs ou non juifs de posséder du ‘hametz dans leurs affaires personnelles. Ils précisent que leur demande se cantonne au domaine privé de chaque soldat et ne concerne pas les cuisines de l’armée.

Mercredi dernier, l’Etat a adressé sa réponse à la Cour suprême dans le cadre de cette plainte. Il y précise que l’armée ne procèdera plus à des fouilles d’affaires personnelles des soldats pour y trouver des aliments ‘hametz. Mais dans le même temps, l’armée s’oppose à l’introduction de ‘hametz dans ses bases pendant Pessa’h.

Le Grand Rabbin de Tsahal, le Rav Eyal Karim, a confirmé que la réponse de l’Etat a été écrite conjointement avec ses services et a expliqué les raisons de l’opposition de l’armée : »Les raisons sont liées essentiellement à l’obligation de garantir de la nourriture cacher pendant Pessa’h et d’éviter que du ‘hametz ne se retrouve dans les cuisines. Par ailleurs, nous devons conserver l’esprit de fraternité et de cohésion au sein de l’unité, et éviter d’en arriver à une situation où le ‘hametz devient un élément de division entre les soldats de Tsahal ».

Le mouvement »Habit’honistim » qui regroupe d’anciens officiers de l’armée, s’est insurgé contre la volonté d’introduire du ‘hametz dans les bases de Tsahal. Le général de réserve, Guershon Hacohen, a ainsi détaillé : »Tsahal est un espace public et un symbole de l’Etat juif. La fête de Pessa’h et le respect de l’interdit du ‘hametz font partie des fondements de l’héritage de l’Etat d’Israël. Il est vrai qu’au sein de l’armée servent des soldats juifs et non-juifs côte à côte et ils savent le faire dans le respect du caractère unique de Tsahal en tant qu’armée juive. Cette décision nuit non seulement aux soldats de Tsahal qui respectent les mitsvot mais aussi au sentiment d’appartenance que ressent tout le peuple d’Israël en Israël et en diaspora vis-à-vis de Tsahal en tant qu’armée du peuple juif ».

Par ailleurs, Tsahal a annoncé la création d’une « commission ‘hametz » qui a étudié la possibilité de créer des espaces réservés à la nourriture ‘hametz dans les bases pendant la fête de Pessa’h. Cette étude conclut à une impossibilité de créer de tels espaces qui porteraient atteint à la cacherout dans les bases où ils existeraient. Ils seraient aussi techniquement très difficiles à mettre en place et porteraient atteinte à la cohésion des unites tout en ne répondant aux besoins que d’une très petite minorité de personnes.

Aujourd’hui donc la Cour suprême doit statuer et décider si elle adopte la position recommandée par l’Etat, à savoir conserver le statu quo avec un maintien de l’interdiction d’introduire du ‘hametz dans les bases de l’armée pendant Pessa’h.