Eilat

La défense anti-aérienne a intercepté avec succès trois drones au-dessus d’Eilat cette nuit (lundi à mardi). Le lancement de ces drones a été revendiqué par les milices pro-iraniennes d’Irak.

Front nord

Pendant la nuit, l’aviation israélienne a attaqué plusieurs cibles terroristes du Hezbollah sur le territoire libanais dont des entrepôts d’armes. Le Hezbollah a lancé tôt ce matin, trois missiles anti-chars sur le secteur de Shtula. Aucun blessé n’est à déplorer.

Vidéo: Porte-parole Tsahal Par ailleurs, Tsahal a détruit hier en début de soirée, le site d’où ont été lancées des dizaines de roquettes sur Meron plus tôt dans la journée.

Front sud

D’après des sources palestiniennes, l’armée israélienne continue sa progression vers l’ouest de Rafah. En outre, d’intenses combats ont eu lieu cette nuit dans le nord de Rafah.

Dans le nord de la Bande de Gaza, à Jabaliya, les forces israéliennes ont détruit plus de 100 infrastructures terroristes, des entrées de tunnels et des camps d’entrainement du Hamas. Des dizaines d’armes, d’explosifs, de roquettes et de mortiers ont été saisis.

Les combattants ont arrêté un terroriste qui s’est rendu. Il a été immédiatement interrogé sur le terrain et a fourni de précieux renseignements sur des caches d’armes. Sur ses indications, les forces israéliennes ont pu prendre d’assaut des réserves d’armes où elles ont trouvé des barils d’explosifs, des grenades, des fusils de type kalachnikov et d’autres armements.

Par ailleurs, les combattants luttent contre des groupes de terroristes en civils qui tirent des missiles anti-chars depuis des écoles. L’armée a filmé des dizaines d’armes qu’elle a découvertes dans des sacs de l’UNRWA dans une école.