D’après des sources militaires occidentales qui suivent ce qui se passe en Syrie, les Gardiens de la Révolution iranienne et le Hezbollah construisent actuellement deux bases destinées à l’entrepôt et au lancement de drones-kamikazes similaires à ceux qui ont été lancés par les ‘Houthis sur Abou Dhabi en début de semaine. La base installée par le Hezbollah est située à Khirbet al-Ward, au sud de Damas, près du tombeau de Sayyida Zainab, icône de l’islam chiite. Les images satellites montrent que le Hezbollah installe également des structures souterraines pour l’entrepôt de ces drones-kamikazes et les protéger d’attaques israéliennes. Pour établir ces bases, le Hezbollah a expulsé manu militari des habitants de ce secteur.

Les Gardiens de la Révolution ont quant à eux investi la base Al-Dimas, à l’ouest de Damas, appartenant à l’armée de l’air syrienne pour la transformer en base de lancement de drones-kamikazes.

Photo Israel Aerospace Industries