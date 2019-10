En Israël, quand on parle de déluge, cela est rarement lié aux grandes pluies. On ne manque pas de sujets rafraîchissants, bien au contraire. L’Amérique n’est plus surprise par les déclarations plutôt singulières de son président, et la toute dernière sur Twitter a enfin fait l’unanimité !

Trump était si fier d’annoncer l’élimination d’un monstre, le chef de Daesh. On peut le comprendre, pour plusieurs raisons. D’abord redorer son blason plutôt terni par les « affaires », montrer que l’Amérique est forte, ses renseignements les meilleurs, ses commandos des James Bond et enfin envoyer un message au monde et peut-être à Israël : nous avons retiré un pied de Syrie mais le second est encore là-bas et dans les environs, si nécessaire !

Chez nous, on élimine régulièrement des terroristes, de la même manière, également avec nos forces spéciales …mais disons que nous restons un peu plus discrets que l’oncle Donald. Les deux méthodes ont leurs avantages.

Là où on l’est moins, réservé, c’est en politique ! Dans ce domaine c’est plutôt le déluge, de paroles, de déclarations surprenantes et surtout désobligeantes !

On semble oublier, la plupart du temps, que nous vivons sur le même bateau, qui navigue au milieu des tempêtes. On se permet de vivre comme si nous étions tranquillement installés sur l’arche, en autarcie, au chaud !

Or, ce n’est pas le cas, et l’union tant espérée du peuple, ne semble pas être la priorité de ceux qui prétendent vouloir nous représenter !

Alors on fait quoi ? Et comment ? Et jusqu’à quand ? Quelqu’un peut-il envoyer la colombe pour nous dire s’il aperçoit enfin la terre, les oiseaux, la verdure ? Car le voyage est long, fatigant, et notre patience bien éprouvée !

À propos de patience et de dialogue, un conseil à chacun, ainsi qu’à tous les chefs de parti : « Shmonim Ve Arba » !

Cette aventure en douceur de ces retraités, 80 plus, avec ces enfants de 4 ans ! Une vraie expérience filmée, menée durant plusieurs semaines entre l’âge d’or et l’âge tendre ! Des dialogues, des partages authentiques, sans jeux de rôle, uniquement de l’écoute, de l’amour et des rires. Chacun son rythme, chacun son expérience ! Soudain la solitude s’évapore, le lien se noue, la découverte de l’autre prend une nouvelle dimension…la symbiose s’instaure, tout simplement !

Les changements d’heure et de températures nous poussent au repli. Retour à l’intérieur, au chaud, à l’abri. Ce n’est pas une raison pour s’isoler et oublier les appels à la sollicitude, à l’entraide. On accueille avec joie le mois de Heshvan. Hodesh tov !

Avraham Azoulay