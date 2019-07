Israël se distingue par la maltraitance des femmes, c’est connu!!!! La farce se poursuit: la commission économique et sociale de l’ONU (Ecosoc) a adopté une résolution condamnant Israël pour « graves présomptions sur les violations par la force occupante des droits de l’homme du peuple palestinien avec ses conséquences sur les femmes et les jeunes filles palestiniennes ». Le texte continue en disant que « l’occupation reste un grand obstacle pour les femmes et jeunes filles palestiniennes pour tout ce qui concerne leur promotion, l’obtention de leurs droits, leur développement personnel et leur intégration dans leur société ». La résolution appelle Israël « à cesser immédiatement ses actions contraires au droit international dans les territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem-Est ».

Ce texte a été notamment voté par des pays qui se distinguent par leur respect des droits de la femme: l’Iran, le Pakistan, le Yémen et l’Arabie saoudite!

A noter que contrairement à la Grande-Bretagne et à l’Allemagne qui se sont abstenues, la France a voté en faveur de la résolution…

