Les deux premiers sondages qui ont suivi les derniers développements à la droite du Likoud font craindre une disparation du tandem Habayit Hayehoudi-Otsma Yehoudit. Si l’alliance Benet-Shaked-Smotritch est créditée de 6 à 7 sièges, le duo Peretz-Ben Gvir oscille entre 4 sièges et 2,4% des voix, soit presque 1% en-dessous du seuil d’éligibilité. Le sondage publié sur Hadashot 12 indique par contre qu’une alliance générale des petits partis de droite obtiendrait 10 sièges. A Habayit Hayehoudi on reste pour l’instant sourd aux appels à venir rejoindre la Nouvelle Droite et le Ihoud Haleoumi qui se ferait au prix d’une rupture de l’accord avec Otsma Yehoudit.

Les sondages ont été réalisés avant l’annonce de l’entrée en politique de la journaliste Sarah Beck, placée n°3 sur la liste Habayit Hayhoudi. Si rien de nouveau ne se passe d’ici mercredi soir, les cinq premières places de l’union Habayit Hayehoudi-Otsma Yehoudit seront occupées par les personnes suivantes: 1. Raphy Peretz; 2. Itamar Ben-Gvir; 3. Sarah Beck; 4. Motti Yogev 6. Idit Silman.

A gauche, l’alliance Avoda-Gesher-Meretz obtiendrait également 10 sièges, mais le Parti écologiste de Stav Shafir ne passerait pas le seuil.

Menaces de limogeages de la part de Binyamin Netanyahou?

Dans sa tentative de forcer une alliance générale à sa droite et ne pas faire perdre de voix, le Premier ministre Binyamin Netanyahou aurait menacé – selon la chaîne Hadashot 12 – de limoger les ministres Naftali Benett et Betzalel Smotritch au cas où ils maintiendraient leur refus d’une alliance avec Raphy Peretz et Itamar Ben-Gvir. Dans l’entourage du Premier ministre on tente de minimiser cette affaire en indiquant qu’il ne s’agit pas de menaces mais de la description d’un scénario politique: Naftali Benett et Betzalel Smotritch se sentiraient obligés d’attaquer le Likoud et le Premier ministre durant la campagne entraînant ainsi leur limogeage.

