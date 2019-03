La mort a frappé une nouvelle fois la famille Mark d’Otniel. Shlomi (David-Shlomo) Mark, le fils aîné du rav Michael Mark hy »d, a succombé à ses blessures après un accident de la route survenu en fin de semaine dernière sur l’autoroute 6 près de Kiryat Gat. Il avait été transporté dans un état très grave à l’hôpital Soroka de Beer-Sheva. Son père, rav Michaël Mark hy »d avait été assassiné sur la route 60 le 2 juillet 2016, lorsque des terroristes avaient ouvert le feu sur le véhicule dans lequel circulait la famille. La maman avait été gravement blessée.

Shlomi z.l., 29 ans, était mariée à Yiska et était père de trois enfants en bas âge. Son épouse avait elle-même perdu son père dans un attentat terroriste. Depuis la mort du rav Mark h »yd, Shlomi z.l. était devenu le pilier de la famille et soutenait sa mère et ses jeunes frères et soeurs. Il travaillait au bureau du Premier ministre dans lequel ils rendait vendredi au moment de l’accident. La moto sur laquelle il circulait est entrée en collision avec la barrière de sécurité routière pour des raisons non encore élucidées. Il avait reçu les premiers soins sur place par une équipe du Magen David Adom avant d’être transporté à l’hôpital dans un état critique.

Yohaï Dimri, président du conseil régional du Sud du Mont Hevron, habitant d’Otniel et ami de la famille a publié un communiqué de deuil: « Nous sommes consternés, meurtris et incrédules dace à la terrible tragédie de la mort de notre ami Shlomi Mark z.l., fils aîné de motre cher rav Michaël Mark hy »d. Shlomi, père de trois enfants et époux de Yiska qui avait elle-même perdu son père Eliyahou hyy’d dans un attentat (…) Shlomi z.l., depuis le jour où il s’était enrôlé dans Tsahal, avait choisi de donner le meilleur de lui-même comme officier, et plus tard, en travaillant pour la sécurité du pays. Nous nous séparons de lui au lendemain de la paracha Shemini dans laquelle nous avons lu le passage sur le silence assourdissant d’Aharon suit à la mort tragique de ses deux fils. J’accompagne la famille depuis la veille de shabbat et notre coeur se déchire en ces heures si difficiles…. »

L’enterrement de Shlomi Mark z.l. aura lieu lundi au cimetière de Guivat Shaoul à Jérusalem.

Photo Shlomi Mark z.l. à l’enterrement de son père, rav Michaël Mark hy »d – Miriam Alster / Flash 90