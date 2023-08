Hier soir (mardi), a été signalée la disparition de cinq membres d’une même famille qui était en excursion dans le Nahal Yitav dans la Vallée du Jourdain aussi appelé Wadi Auja, près de Jericho: un grand-père, un père et deux enfants âgés de 12 et 13 ans.

Les secouristes ont réussi à localiser le grand-père de 65 ans puis les deux enfants, au bout de quelques heures. Les enfants ont témoigné que leur père allait mal et qu’ils ne savaient pas où il était.

Finalement, pendant la nuit, le corps du père de famille a été retrouvé. Il est vraisemblablement décédé de déshydratation. Son frère avait connu le même sort, il y a 24 ans.

Apparemment, au cours de l’excursion, le grand-père se serait senti mal. Le père et les enfants ont alors avancé pour aller chercher de l’aide, puisqu’il n’y avait pas de réseau dans la zone. Mais quelques instants plus tard, c’est le père qui a montré des signes de faiblesse. Les enfants ont poursuivi sans lui. Les membres de la famille se sont donc retrouvés séparés en trois, le long du fleuve.

Les cinq membres de la famille ont ensuite été portés disparu après que le contact avec eux a été coupé pendant plusieurs heures et qu’ils ne sont pas ressortis du site une fois la nuit tombée.

Aux alentours de 20h, les recherches ont commencé. C’est le grand-père qui a été retrouvé en premier vers 22h30, dans un état qualifié de léger. Il a été évacué par un hélicoptère de l’unité 669. Puis les deux enfants ont été repérés, une heure plus tard par les secouristes, ils étaient faibles et assoiffés. Ils ont pu être évacués à pied. Ils ont prévenu les secours que leur père n’était pas bien, qu’ils ne savaient pas où il était exactement et qu’ils l’avaient laissé, environ six heures plus tôt.

Le dénoument tragique a été constaté par un médecin de l’unité militaire de secouristes 669. Outre les forces de police et de l’armée mobilisées, près de 100 volontaires de l’unité de secouristes de Meguilot, du Shomron et du Binyamin ont participé aux recherches.

C’est la deuxième fois en une semaine qu’un sauvetage a lieu sur ce site. Le commandant de l’unité des secouristes de Meguilot a tenu à rappeler les consignes à respecter lorsque l’on se promène dans le désert: être muni de 5 litres d’eau par personne, porter de bonnes chaussures de marche, un chapeau, des vêtements longs, connaitre le parcours et l’adapter aux capacités physiques des promeneurs. Enfin, il est important d’informer une personne extérieure de l’heure approximative à laquelle l’excursion est censée se terminer. En cas de problème, le numéro à appeler est le 100.