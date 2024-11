Il y a six ans, dix jeunes d’une école de préparation militaire, la Me’hina Bné Tsion, étaient emportés par le fleuve Tsafit alors qu’ils effectuaient une excursion dans des conditions météorologiques déplorables.

Le tribunal de district de Beer Sheva a prononcé aujourd’hui (dimanche) le verdict concernant les directeurs de l’école: Yuval Kahn, le directeur de la Me’hina et Aviv Berditchev, le directeur pédagogique. Ce sont eux qui ont autorisé l’excursion alors même que les conditions météorologiques étaient particulièrement mauvaises.

Ils ont été condamnés pour homicide par négligence et pour blessures par négligence.

Selon l’acte d’accusation, quelques jours avant l’excursion, l’équipe de l’école avait décidé de la reporter. Yuval Kahn n’était pas satisfait de cette décision, et au lieu d’annuler l’excursion, a demandé que les élèves apportent du matériel pour la pluie et s’équipent de draps, tentes et vêtements secs. Il a également envoyé des messages rassurants au groupe ignorant les risques prévisibles. Il avait écrit notamment: ”Tout au plus, ils verront une inondation à Tseelim, c’est super”.

Le directeur Kahn avait également été prévenu que toutes le ministère de l’Education avait annulé toutes les excursions dans la région. Sa Me’hina dépendant du ministère de la Défense et non de celui de l’Education, le directeur a volontairement choisi d’ignorer cet avertissement a répondu: ”Cela ne m’intéresse absolument pas”.

Par ailleurs, les deux accusés ont également été prévenus des risques par un officier d’une unité de sauvetage qui leur a indiqué que la situation était vraiment exceptionnelle et qu’elle risquait de dégénérer. Les deux accusés ont choisi de ne pas en tenir compte.