Dekel Yehouda Marciano, le second pompier grièvement blessé lors du sauvetage qui a mal tourné à Deir Al Asad, près de Carmiel, est décédé ce matin. Agé de 33 ans, il était marié et père de trois enfants, la dernière a, à peine, un mois.

Un jeune homme de 20 ans est tombé, dimanche dernier, dans une fosse de huit mètres de profondeur dans le jardin d’une maison à Deir Al Asad près de Carmiel.

Les pompiers qui sont venus lui porter secours n’étaient apparemment pas équipés correctement et ont, eux aussi, perdu connaissance.

Le trou servait à jeter les déjections des chevaux d’un enclos à proximité. Les trois hommes ont perdu connaissance apparemment asphyxiés par les gaz toxiques et le manque d’oxygène créés par l’eau stagnante au fond de la fosse et les déchets jetés à l’intérieur. Un premier pompier s’est évanoui alors qu’il descendait pour tenter de sauver le jeune homme. Son collègue a alors essayé de lui venir en aide, et il a subi le même sort. D’après les témoins sur place, les pompiers ne portaient pas de masque à gaz, uniquement un casque.

Les trois hommes ont pu être sortis mais dans un état d’urgence absolue. Ils ont été transportés à l’hôpital de Nahariya pendant que les secours tentaient de les ranimer. Un des pompiers, Adnan Assa’ad, originaire de Beit Jann, n’a pas survécu. L’homme tombé dans la fosse est, lui aussi, décédé quelques instants plus tard. Le second pompier, Dekel Yehouda Marciano a succombé à ses blessures aujourd’hui.

Le Dr Ouriel Trettemberg, directeur du service des soins intensifs de l’hôpital de Nahariya, a déclaré: ”Le soldat du feu souffrait de multiples traumatismes, au niveau respiratoire, des vaisseaux sanguins et des reins ainsi que d’un soupçon de lésion cérébrale. Compte-tenu de son état, il a été mis sous dialyse pendant la dernière nuit, mais hélas, cela n’a pas aidé à réguler sa tension qui a continué de baisser progressivement. Tôt ce matin, sa famille était à ses côtés pendant ses dernières heures. Son décès a été prononcé aux alentours de 7h”.

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, lui a rendu hommage: ”C’est le coeur brisé et avec douleur que j’ai appris ce matin, la nouvelle du décès du deuxième pompier, Dekel Yehouda Marciano, z’l, qui a donné sa vie avec héroïsme aux côtés de son ami Adnan Assa’ad, z’l, pendant une opération de sauvetage d’un homme tombé dans une fosse. J’adresse mes condoléances et mon affection à sa famille dans ces moments difficiles”.

L’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances et les responsabilités du drame. La police a interrogé l’employeur du jeune tombé dans la fosse. Ce dernier était âgé de 20 ans, originaire de Hevron, et il se trouvait illégalement sur le sol israélien.

L’employeur, un homme de 28 ans de Deir El Asad, a, pour le moment, livré des versions contradictoires aux enquêteurs. Il est soupçonné d’homicide par négligence.