Un soldat de Tsahal a été tué et trois autres blessés par l’explosion d’une grenade dans une base de l’armée, cette nuit (samedi à dimanche).

Les faits se sont déroulés dans l’une des chambres de la base, dans laquelle se trouvaient 7 soldats au repos. La grenade se trouvait dans le sac de l’un d’entre eux et a soudainement explosé pour une raison encore indeterminée. Les premières conclusions de l’enquête permettent d’affirmer qu’il ne s’agit pas d’un accident lié à un jeu avec la munition.

Ce qui est certain c’est que ce drame est survenu après une infraction au réglement de Tsahal qui interdit d’introduire tout matériel explosif dans les chambres de la base. Par ailleurs, aucune munition de ce genre n’a été distribuée aux soldats dans les heures qui ont précédé l’explosion.

L’hypothèse avancée est que l’un des soldats a ramassé la grenade lors d’un entrainement et l’a mise dans son sac, et ce à l’encontre des consignes de sécurité. En effet, les grenades ne sont distribuées aux soldats qu’une fois sur le terrain, quelques minutes avant les exercices et uniquement par l’officier. Toute grenade qui se trouve au sol doit être entourée d’une ligne blanche ou de pierres avant d’être neutralisée par les démineurs.

Cette grenade n’aurait donc jamais dû se trouver dans un sac et encore moins dans une chambre.

Les entrainements ont été suspendus dans la base en question jusqu’à la publication des premiers éléments de l’enquête. Des équipes de psychologues accompagnent les soldats qui ont été témoins du drame ainsi que les proches du soldat tué.