Le quartier de Névé Yaakov à Jérusalem est sous le choc. Vendredi après-midi (4 avril) un couple, parents de quatre enfants, a été retrouvé mort par leur fils aîné de 13 ans, dans leur appartement.

La police et les secours sont arrivés sur place et ont constaté des blessures par balle qui ont été fatales à l’homme et à la femme de 38 et 35 ans. Un pistolet a été trouvé près de l’homme, mettant la police sur la piste d’un meurtre suivi d’un suicide. L’homme possédait un permis de port d’arme.

Les amis et les voisins du couple ne parviennent pas à comprendre ce qui a pu se passer. Ils décrivent une famille tout à fait normale, sans jamais le moindre cri en provenance de leur appartement. La femme était active dans des oeuvres de charité au sein de la communauté orthodoxe du quartier. Quelques minutes avant l’appel du fils aux secours, elle avait envoyé un message à une voisine qui venait d’accoucher pour la féliciter.

D’après une des amies de la femme, cette dernière avait pourtant demandé le divorce, il y a quelques jours à la rabbanout, un détail qui jette une lumière différente sur le drame.

Les quatre enfants, âgés de 2 ans, 5 ans, 8 ans et 13 ans, ont été pris en charge par des membres de la famille de leur mère.