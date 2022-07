Le Dr Mordehaï Kedar est un universitaire incontournable pour comprendre le Proche-Orient et le monde arabe. Chercheur au centre Begin-Sadate de l’Université de Bar Ilan, il parle l’arabe couramment et a effectué de nombreux travaux sur l’Islam.

Il y a quelques jours, il a été interrogé sur le site Tov et a livré son analyse de la participation inédite d’un parti arabe comme Ra’am à la coalition israélienne.

»Ra’am est le parti des Frères Musulmans et se comporte comme les Frères Musulmans ailleurs dans le monde: il leur est permts de participer au jeu politique, comme cela a été le cas pendant un temps en Egypte. Par principe, ils sont contre le système, ils veulent le détruire. Chez nous, il s’agit du système juif sioniste, en Egypte, du système établi. Seulement, ils se déguisent en quelque chose que le système peut accepter et y entre par des moyens légitimes pour le détruire de l’intérieur. C’est là toute la raison d’être du parti Ra’am et des Frères Musulmans ».

Le Dr Kedar explique que le but de Ra’am est d’opérer une révolution islamique, à la façon d’Erdogan en Turquie.

Pourtant, Mansour Abbas tient des discours apaisants et a même reconnu qu’Israël était un Etat juif. Le Dr Kedar ne se laisse pas impressionner. Pour lui, Mansour Abbas est le symbole de la stratégie des Frères Musulmans avec un discours en hébreu, en anglais ou dans toute autre langue étrangère et un discours en arabe.

»Je crois davantage ce qu’il dit en arabe », avoue le Dr Kedar. »En arabe, il parle du djihad civil qu’il mène contre l’Etat. S’il pronait un djihad armé, il serait en prison. C’est exactement ce qu’ils font à la Knesset, un djihad civil ».

D’après l’universitaire, si Mansour Abbas avait effectivement réussi à apporter les dizaines de milliards de shekels promis à la société arabe, il aurait pu être Premier ministre de l’Etat d’Israël. Les Arabes, explique Kedar, sont intéressés par l’argent que leurs dirigeants sont capables de rapporter et auraient voté en masse pour lui.

Quant aux différences avec la Liste arabe unifiée, elles sont minces, suivant l’analyse du Dr Kedar. »La théorie de Mansour Abbas est celle de l’Islam: les Juifs doivent vivre sous l’autorité de l’Islam, sans Etat, sans gouvernement, sans police. Ra’am s’est plié aux règles du jeu pour le détruire de l’intérieur, c’est cela Mansour Abbas ». Il ne différerait donc pas d’un parti arabe comme Balad, qui a le même objectif de destruction d’Israël mais, lui, pour le remplacer par un Etat national laïc comme l’Egypte.

Pour conclure, le Dr Kedar pointe la naïveté du monde face aux Frères Musulmans: »Tout le monde tombe dans le piège des Frères Musulmans, sauf les Arabes. Eux savent lire en arabe. Nous devons nous méfier de ce que l’on appelle les Frères Musulmans ».