Les forces de sécurité israéliennes ont arrêté cette nuit (mardi à mercredi) 12 personnes qui ont participé à une manifestation de joie après la libération d’un terroriste à Kafr Aqab au nord de Jérusalem.

Dans les vidéos de l’événement, on peut voir les célébrations avec des drapeaux du Hamas et des tirs à balles réelles en l’air.

Les suspects ont été transférés pour enquête à la police du district de Judée-Samarie.

La police a indiqué: »La police et le Shabak ne permettront aucune manifestation de joie ou d’identification et de soutien à l’organisation terroriste du Hamas et à ses hommes. Les forces de sécurité agiront par tous les moyens mis à leur disposition pour préserver la sécurité et l’ordre ».