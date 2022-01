Avec les rumeurs de plus en plus persistantes quant à un accord de plaidoyer vers lequel se dirigerait l’ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou, l’ancien ministre Ayoub Kara s’est exprimé sur cette question. C’est d’ailleurs la première personnalité du parti qui réagit publiquement. Ayoub Kara conjure Binyamin Netanyahou de ne pas signer un tel accord : « Il ne faut en aucun cas que Binyamin Netanyahou tire les marrons du feu du Parquet après que ce dernier soit arrivé dans une impasse et voit que les dossiers s’écroulent. Ils recherchent maintenant des moyens de s’en sortir de manière honorable ! »

Pour l’instant rien n’indique quelle va être la décision de Binyamin Netanyahou.

Photo Flash 90