Dès l’annonce du retrait de sa demande d’immunité par le Premier ministre, le conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit s’est précipité au tribunal de district de Jérusalem pour y déposer officiellement les dossiers « 1000 », « 2000 » et « 4000 ».

Le conseiller juridique avait la possibilité de le faire dans les jours qui viennent, mais sa précipitation n’a pas manqué de provoquer des réactions au Likoud: « Si quelqu’un avait encore le moindre doute sur l’acharnement obsessionnel contre le Premier ministre, il vient d’en recevoir la démonstration claire et nette. Cet enthousiasme à déposer cet acte d’accusation aberrant contre le Premier ministre est tellement évident que le conseiller juridique n’a même pas voulu attendre une journée de plus pour le faire, et ce, avant même la cérémonie historique qui doit se dérouler mardi soir à la Maison-Blanche, l’une des plus importantes depuis la création de l’Etat d’Israël! Comme il est intéressant de constater que celui qui refuse d’invalider une candidate qui soutient les pires terroristes court au contraire pour déposer un acte d’accusation fantaisiste contre le Premier ministre en ce jour historique ».

(Ndlr: Le conseiller juridique du gouvernement a fait savoir lundi à la commission centrale électorale qu’il n’y a pas assez de preuves solides pour invalider la candidature de Hiba Yazbeq, de la Liste arabe unifiée!! Cette dernière a pourtant clairement exprimé son soutien au terrorisme et a fait notamment l’éloge de Samir Kuntar, auteur d’un attentat ignoble. Le conseiller juridique a enveloppé son avis d’un juridisme dénué de tout sens moral, en expliquant que « les propos de Hiba Yazbeq la rapprochent certes dangereusement du seuil d’invalidation, mais suite aux explications et éclaircissements qu’elle a fournis à la commission centrale électorale, il n’a pas de masse probante claire et convaincante pour justifier une invalidation de sa candidature selon les critères fixés par la Cour suprême »)!!!