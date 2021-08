La stratégie fourbe de l’Administration Biden concernant le dossier israélo-palestinien a été dévoilée. Selon Baroukh Yadid, spécialiste du monde arabe pour la chaîne Aroutz 20, la discrétion de Washington sur le dossier israélo-palestinien ainsi que la relative modération de l’Autorité Palestinienne face à Israël depuis quelques semaines ne sont pas fortuites. L’Administration Biden a fait passer des messages à des hauts responsables de l’Autorité Palestinienne leur disant en substance : « Faites preuve de patience, prenez une longue respiration et serrez les dents, vous en sortirez récompensés. Une fois que le budget israélien aura été définitivement adopté par la Knesset, le gouvernement israélien aura été stabilisé et c’est là que nous ‘entrerons dans la danse’ et exercerons de lourdes pressions sur Israël sur les questions qui vous intéressent ».

D’après les conversations qu’a eu le journaliste avec des responsables de l’AP, les sujets que Ramallah veut voir traiter en premier par les Américains sont : Eviatar, les avant-postes de Judée-Samarie, la construction juive, la zone E-1 qui sépare Jérusalem de Maale Adumim, les sommes de la TVA confisquées par Israël à hauteur des salaires versés par l’AP aux terroristes et la réouverture du consulat général des Etats-Unis à Jérusalem ainsi que d’autres institutions fermées depuis la 2e Intifada. Ces responsables « palestiniens » ont rappelé qu’ils se contentent actuellement de pourparlers sur des questions économiques mais que ce n’aura été qu’un tremplin pour une relance d’un processus avec cette fois-ci un soutien américain à la partie « palestinienne ».

Tout ceci n’étant qu’un « apéritif » avant un plan global que l’Administration Biden démocrate voudra mettre en selle car il n’est pas une seule administration démocrate qui n’ait voulu lancer son « plan de paix » avec le succès que l’on sait.

Photo Wikipedia