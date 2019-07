Ce ne sont pas encore des sanctions comme ils s’y étaient engagés, mais les trois pays européens signataires de l’accord de Vienne commencent à réagit aux violations de ses engagements par l’Iran. S’agit-il d’un effet de l’appel pressant de Binyamin Netanyahou, toujours est-il que les ministres des Affaires étrangères français, allemand et britannique ont publié un communiqué commun exprimant leur « profonde inquiétude du fait que l’Iran procède à des activités qui ne vont pas de pair avec les engagements qu’il a pris lors de la signature de l’accord de Vienne ».

Jean-Yves Le Drian, Heiko Maas et Boris Johnson rajoutent: « L’Iran a déclaré vouloir rester dans le cadre de l’accord, il doit donc agir en conséquence et revenir sans délai sur sa décision d’augmenter le taux d’enrichissement de l’uranium. Les points de divergences doivent être résolus au moyen des procédures mises en place par l’accord. Nous appelons toutes les parties à éviter d’augmenter les tensions autour de cet accord et d’oeuvrer pour son maintien ».

Et mercredi après-midi on apprend que l’Union européenne ainsi que les trois pays signataires ont signé ensemble une demande réunion d’urgence de la commission spéciale chargée de l’application de l’accord pour traiter des violations iraniennes.

